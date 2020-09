Sledujte Fight Club #496 o Mafia: Definitive Edition

30. 9. 2020 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Ještě i dnes máme pořád dozvuky z minulého týdne. V pátek vyšel konečně remake legendární Mafie. Předělávka se netýká pouze grafických úprav, ale i vcelku zásadních změn v příběhu a hratelnosti. Názory, zda je to k dobru, nebo naopak, se různí. Ne všem se změny líbí. Pavel hru recenzoval a byl spokojený, jak si můžete ostatně sami přečíst, ale co ostatní v naši redakci, kteří Mafii hráli? A co vlastně reakce české scény na remake?

Kromě mafiánského podsvětí se také dneska podíváme na vyhlášení akce Česká hra roku. To proběhlo v pátek v divadle Image. Mezi nominovanými byly tituly jako Vigor a Ylands od Bohemia Interactive či indie hry jako Monolisk a Jim is Moving Out! nebo Pilgrims, kteří si nakonec odnesli hlavní cenu večera. My jsme na akci také nechyběli, a tak se tenhle desátý jubilejní večer blíž podíváme.

Svoje dotazy jako vždycky můžete během živého vysílání posílat do chatu na našem YouTube, případně je poslat na náš mail podcast@games.cz.