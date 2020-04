Sledujte Fight Club #474 s Tadeášem Spoustou o fantasy RPG deskovce Euthia: Torment of Resurrection

- Podcast autor: Patrik Hajda

Za uplynulý týden se toho v herním světě mnoho nestalo. A protože nechceme dokola mluvit o božím Animal Crossingu, který nás ani po měsíci nepřestává překvapovat, rozhodli jsme se přizvat mezi nás hosta – nadějného autora Tadeáše Spoustu, který svou oblibu videoher aplikoval do vývoje obrovské fantasy RPG deskovky Euthia: Torment of Resurrection.

Nemusíte se bát, že by to dnes bylo jen o deskovkách. Tadeáš se ve volnu věnuje i videohrám, bez kterých by Euthia zřejmě nikdy nevznikla. Pobavíme se proto o historii vývoje projektu i o jeho budoucnosti, o které se bude rozhodovat už příští týden na Kickstarteru.

Tadeáše pořádně vyzpovídáme, ale budeme rádi i za vaše dotazy ohledně Euthie a obecného dění ve světě her. Své otázky můžete posílat na mail podcast@games.cz nebo přímo do chatu na YouTube, Twitchi a Mixeru. Těšíme se na vás v 16:00 v přímém přenosu.