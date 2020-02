Sledujte Fight Club #464 o novém herním seriálu od Applu, hrách ve hrách i E3

PlayStation 4

- Podcast autor: Redakce Games.cz

Co si představíte, když se řekne „hry ve hrách“? My tím myslíme ty, v nichž si můžeme zahrát či rovnou vytvořit jiné hry. Nejsou to jen aktuální Dreams, ale i další tituly a projekty. Studia jako by se rozhodla dostat hráče k programování a k vývoji obecně. Jaké to jsou iniciativy, kdo za nimi stojí a proč to dělá? Nejen na to si dnes posvítíme.

Vedle vytváření her se podíváme také na E3, respektive na její postupný sešup směrem do irelevance. Ruku na srdce – ten proces potrvá ještě hodně dlouho a i v příštích letech bude E3 důležitá. Nicméně není možné si nevšimnout dlouhodobého trendu, kdy je dříve největší herní výstava rok od roku méně důležitá. Na závěr si probereme jeden unikát. Nestává se totiž často, abychom tu měli hraný seriál z prostředí herního studia, produkovaný a vytvářený talentovanými lidmi za kamerou i před ní. Jmenuje se Mythic Quest a možná si ho pamatujete z minulé E3. Nemalá část podcastu samozřejmě patří vašim dotazům. Ty nám můžete posílat buď na email podcast@games.cz, nebo se nás ptát od 16:00 během živého vysílání na chatu na Mixeru, na Twitchi a pozor, teď už zase i na YouTube.