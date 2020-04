Zapomeňte na free víkendy, The Division 2 je k vyzkoušení zdarma napořád

Windows PlayStation 4 Xbox One Stadia PS4 Pro Xbox One X

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Pokud se vám stává, že takzvané free víkendy, tedy pár dní, kdy je určitá hra k vyzkoušení zdarma, jste ke své smůle trávili na dovolené a nemohli si tak zahrát vámi vyhlíženou hru bez nutnosti sahat po peněžence, Ubisoft má pro vás řešení. Tedy pouze v případě, že tou hrou je The Division 2, která dostává štědré demo.

Ubisoftu se podařilo ukrýt takto důležitou informaci do článku o devátém updatu akční hry The Division 2, který opravuje chyby, balancuje prvky a rozjíždí další Manhunt Target v rámci datadisku Warlords of New York.

Pro dosavadní zájemce, kteří se do Washingtonu ještě nepodívali a nezjistili, jaké to je, střílet stovky velmi odolných nepřátel a lootovat o sto šest, je připravena nová Trial verze, která bude na rozdíl od free víkendů dostupná pořád.

zdroj: vlastní

Dovolí vám odehrát slušných osm hodin a vyšplhat se na osmou úroveň postavy, nevpustí vás ale do Dark zón a nevyzkoušíte si tak prvky PvP, nemůžete založit klan ani se do jiného přidat, celkem logicky si nemůžete nic koupit za reálné peníze v obchodě a nebudete odměnění za to, když se přes vás do hraní pustí kamarád.

Na druhou stranu nepřijdete o postup hrou a vývoj postavy, pokud se po vyzkoušení Trial verze rozhodnete zakoupit plnou hru, která je například v oficiálním obchodu Ubisoftu ve slevě za 10 dolarů (případně je i s rozšířením součástí předplatného Uplay+).

A než se vám Trial stáhne, můžete se začíst do recenze Honzy Olejníka, ve které se dozvíte, zda je The Division 2 zábava i po víc než osmi hodinách.