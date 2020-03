Vyzkoušejte emotivní indonéskou adventuru A Space for the Unbound

Windows

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Z exotické Indonésie se k nám mnoho her nedostává a možná ještě míň se jich v tamějším prostředí odehrává. Kouzelná adventura A Space for the Unbound splňuje obojí. Indonéské studio Mojiken má za sebou spoustu menších titulů a svůj poslední se rozhodlo zasadit do devadesátých let minulého století. Příběh, který je na jednu stranu humorný a na tu druhou poměrně vážný, se zde setkává s lehkým nadpřirozenem, které si můžete vyzkoušet v demu.