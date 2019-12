Ve Warframe: Empyrean konečně vyrazíte ke hvězdám

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch

- Oznámení autor: Jan Slavík

Vesmírné fantasy plné kybernindžů, krkolomné, adrenalinové akce, prazvláštních slov, podmanivě stylového výtvarného projevu a až nečekaně zajímavého příběhu je tu s námi už bezmála sedm let. Z pokašlávajícího outsidera se příkladnou péčí autorů ze studia Digital Extremes postupně stala pekelně rozjetá mašina. A žádné zpomalení se nechystá, což dokládá i nedávný velký update Empyrean.

Pokud máte Warframe stále zafixovaný jako jakousi bizarní nízkorozpočtovou bokovku, je pomalu načase občerstvit náhled na svět. Ne, že by se snad bylo čemu divit, hra ve svých úplných začátcích opravdu byla spíše kuriozitou, jejíž obsah se okoukal za pár dní a kterou hrálo tisíc lidí ve špičce, a tudíž bylo velice snadné ji odsunout do zapomnění.

Jenže dneska už je všechno jinak. Dvě ohromné otevřené lokace, veletucet misí, přehršel herních módů, monstrózní záplava všelijaké překrásně navržené a vymodelované výbavy, co každého s trochou sběratelské vášně přivádí do extatických stavů, nečekaně chytlavý rozvoj příběhu a padesát milionů účtů k tomu. Jasně, otázka je, kolik z nich Warframe opravdu aktivně hraje, ale i kdyby to bylo jen pár procent, pořád by s jednalo o úctyhodný dav. Dav, co si teď navíc může vychutnat novou expanzi.

Plán vyrazit vstříc nebesům oznámili tvůrci už před rokem. Rozšíření se původně mělo jmenovat Railjack, ale nevědělo se, kdy s ním počítat. Dohady už nicméně nejsou potřeba, protože na nedávných The Game Awards se s tím zástupci studia vůbec nepárali a namísto očekávaného oznámení data hru rovnou vydali. Empyrean je momentálně k dispozici pro PC, hráči konzolových verzí si budou muset počkat na příští rok, ale menší update jim umožní alespoň zahájit stavbu nových křižníků už nyní.

Ty jsou totiž středobodem expanze. Představte si zhruba FTL: Faster Than Light, ve kterém hrajete přímo za jednoho z členů posádky. Jen s tím rozdílem, že mužstvo zde netvoří obyčejní hvězdoplavci, ale skvadra nabušených kybervrahů.

Nové mise s vesmírnou lodí stojí na kooperaci s ostatními víc než jakýkoliv jiný předchozí obsah (snad možná krom raných dob lovu bossů na pláních Eidolon). Bude totiž potřeba zároveň bránit vlastní plavidlo, hasit ohně, eliminovat útočníky na palubě, a zároveň cukrovat nepřátele palbou z palubních zbraní, nechat se vystřelit s archwingem do vesmíru a útočit na (nejen) grineerské fregaty. Jimž mimochodem můžete provést abordáž a zabodnout do nich pomyslnou vlaječku své kosmické dominance.

Zní to výborně. Zejména proto, že kooperace v pozdějších fázích Warframe zkrátka a dobře přestala být potřeba. Skupinové mise se zpravidla zvrhly v závod extrémně vybavených hráčů ve Voltech Prime (či jiných superrychlých oblecích) a o žádné spolupráci nemohla být řeč.

S maximálně vybroušeným framem osazeným správnými a naplno vylepšenými mody se pak daly sólovat i nejtěžší sorties či arbitrations s prstem v nose. Empyrean by měl stát v ostrém kontrastu a ke spolupráci vás jednoduše přinutit svým designem. Navíc by proti vám v jeho pokročilejších fázích měli stanout nepřátelé tak obtížní, že i hráči s endgamovou výbavou budou mít co dělat. Paráda.

Zapomenout nesmíme ani na nové stromy dovedností spojené právě s vesmírnými bitvami. Dělí se do několika kategorií a investicí bodů se můžete specializovat třeba na opraváře, taktického velitele, či mistra střelce. A nebo si samozřejmě můžete zvolit cestu univerzála a vzít si od každého trochu.

Že se jedná primárně o obsah pro partu lidí, naznačuje i fakt, že stavba vlastní lodi, respektive loděnice k její konstrukci, vyžaduje klanovou základnu. I pokud se však neřadíte ke společenským tvorům a možnost všechno rozsekat na želé i o samotě vás naopak bavila, nemusíte věšet hlavu. Plavidlo si budete moci postavit i sami, stačí prostě založit jednočlenný klan. Jen to potrvá déle.

Pokud se vám nechce se ničím podobným zatěžovat, můžete se přihlásit do veřejné fronty jako členové posádky a pomoct někomu jinému s misí na jeho lodi. Dává to smysl, zkrátka nemůžou být všichni naráz pořád jen kapitáni.

Sólovat samotné mise sice jde jen s největšími obtížemi, ale tvůrci slibují, že v průběhu příštího roku se na samotářský přístup zaměří více a dodají mechaniky, které ho zpříjemní. To ale samozřejmě není všechno, systém vesmírných bitev se bude dál rozšiřovat, souběžně dochází i k remasterům starých tilesetů na planetách, co dobře znáte. A už před půlrokem tvůrci lehce naznačili třetí otevřenou zónu. Ne, Warframe brzdit rozhodně nehodlá.

A na závěr jeden starší, ale, dle mého názoru, stále fantastický trailer, který by třeba mohl posloužit jako příjemné pošťouchnutí, pokud váháte, zda Warframe stojí za to, abyste mu dali šanci. Takhle se uvedla expanze druhé otevřené zóny, Fortuna: