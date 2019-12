Ve druhém DLC pro Frostpunk zažijete poslední podzim

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

V původní postapo strategii Frostpunk jste se jednoduše objevili uprostřed nemilosrdné zimy a začali budovat město okolo centrálního generátoru zajišťujícího teplo a energii. Po prvním menším rozšíření The Rifts se ve druhém The Last Autumn podíváte před události základní hry a zjistíte, co předcházelo globální katastrofě a kde se vlastně vzal ten generátor.

Ve velkém rozšíření The Last Autumn vás čeká docela jiný Frostpunk, vlastně spíš takový Warmpunk. Sníh totiž ještě nepokryl celou planetu, ale co nevidět se tak stane. Vám je svěřena oblast 113 a velení nad několika inženýry, kteří mají jako opatření proti mrazivé budoucnosti vybudovat gigantický generátor.

Pokud se vám tento úkol podaří, přesune se do dané oblasti celý Liverpool v případě „nějaké“ katastrofy. Je právě podzim, takže na svůj úkol nemáte moc času. Konkrétně 45 dní. Co se stane po uplynutí této lhůty? Ne, nikdo neví, zda a kdy zavládne mráz, ale jedno je jisté: dostanete padáka a budete nahrazeni někým schopnějším.

V novém příběhu vás tedy trápí jen vidina sněžné apokalypsy, ale vlastní zima není problém. To neznamená, že by DLC The Last Autumn bylo příjemnou procházkou zelenou krajinou. I tentokrát budete čelit velmi těžkým rozhodnutím, když například v dolech dojde k úniku páry. Necháte zemřít své dělníky a zachováte tak zdroj energie, nebo je zachráníte, únik necháte zavalit a budete zápolit s nedostatkem energie? Rovněž počítejte s novou sadou zákonů.

Prequelové DLC The Last Autumn vyjde 21. ledna na PC a někdy později na konzolích. Jde o druhé ze tří rozšíření, které zároveň prozradí první informace o třetím a posledním DLC s tajemným názvem TVADGYCGJR. Fanoušci už mu ale možná přišli na kloub a slovo dešifrovali jako RECONQUEST, což by mohlo naznačovat opětovné získání něčeho ztraceného, třeba města. Za měsíc snad budeme moudřejší.

The Last Autumn půjde zakoupit samostatně za 17 eur, ale také v season passu se všemi třemi DLC. Momentálně je samotná základní hra, její season pass a bundle všeho ve slevě na Steamu a GOGu.