Ubisoft zkouší zkombinovat Might and Magic, battle royale a auto chess

Windows Android iOS iPadOS

- Oznámení autor: Šárka Tmějová

Stejně jako všechny ostatní průmysly, i ten herní podléhá módním trendům. Battle royale ho s prstem v nose ovládá posledních pár let, žánr autobattlerů se nejvíc rozšířil loni. Ubisoft teď přišel s myšlenkou, co by se asi stalo, kdyby tyhle dvě bitvy zkusil zkombinovat – vzniklý mix Might and Magic: Chess Royale jsou tedy vyvražďovací šachy pro 100 hráčů.