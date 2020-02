Tvůrci karetky Legends of Runeterra chystají obsah alespoň do roku 2022

Windows Android iOS iPadOS

Tvůrci League of Legends Riot Games v říjnu loňského roku oznámili spoustu rozpracovaných projektů včetně střílečky, manažerské strategie a diablovky, ale nejblíž dokončení měla karetní hra Legends of Runeterra. Ta před pár dny spustila otevřenou betu pro všechny hráče, kterým se karetní hry ještě nezajedly. A pokud vás nejnovější snaha zaujmout kartičkami chytla, můžete se v následujících letech těšit na spoustu novinek.

Riot v tuto chvíli představuje roadmapu, tedy plány s rozšiřováním základní hry Legends of Runeterra alespoň do roku 2022. Ve skutečnosti se pracuje na několika sadách karet zároveň, přičemž nespecifikovaný počet z nich už je blízko svému dokončení. „Ale stále je balancujeme a doděláváme ilustrace,“ řekl výkonný producent Jeff Jew v rozhovoru s PC Gamerem.

Cílem tvůrců je vyvolat ve hráčích pocit, že se hra neustále mění, takže v rámci otevřené bety chtějí vydávat nové patche každý týden a přidávat nové karty na pravidelné bázi. Jew zatím neprozradil, jak často budou vycházet nové sety, ale tvůrci se momentálně soustředí především na světové vydání hry a její mobilní verzi.

Jakmile bude tento proces hotový a vydávání sad karet nalajnované, mají v Riot v plánu obohatit hratelnost o nové módy. Aktuálně se nabízí hodnocené a nehodnocené zápasy spolu s draftem, ale v budoucnu mají přibýt nové originální módy, které odlišným způsobem využijí vaši sbírku karet. Jen je ještě brzy o nich mluvit, i když už jsou předmětem interních diskuzí.

Jew v rozhovoru musel reagovat na otázku ohledně největších problémů takto krátce po spuštění otevřené bety. Jedním z nich je limit 30 snímků za vteřinu. Hráči by samozřejmě chtěli víc, a časem to také dostanou. Nicméně záměrem tvůrců bylo docílit stejného pocitu při hraní na PC a mobilech.

Druhým nejčastěji probíraným problémem je nepřehledné uživatelské rozhraní při stavbě balíčku. O tom ale tvůrci věděli ještě před spuštěním bety a zkrátka se soustředili na jiné aspekty. Třetím a posledním bodem, který Jev zmiňuje, je tempo postupu hrou, které je schválně omezené počtem karet, které si můžete v rámci jednoho týdne nakoupit.

To se logicky nelíbí hráčům, kteří jsou z jiných her zvyklí po vydání edice okamžitě nakoupit všechny karty. Riot ale nechce, aby se do Legends of Runeterra pustil nováček a ihned se svým základním balíčkem čelil někomu, komu nevadí investovat stovky dolarů do celé sbírky a začít rovnou s tím nejlepším balíčkem. Tento mechanismus hodlají nechat, ale zase nechtějí být úplně slepí. Otevřená beta je tu přeci jen od toho, aby jim sami hráči dali najevo, co funguje, a co je potřeba do finální hry upravit.