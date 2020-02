Tvůrci Homeworldu vás nechají rozebírat vraky lodí v simulaci Hardspace: Shipbreaker

Windows

Člověk si pravděpodobně řekne něco jako: „Cože? Hra o rozebírání lodí? Proč bych měl něco tak nudně znějícího vůbec chtít hrát?“ Jenže ono na tom něco bude. Stejně jako je svým zvláštním způsobem uspokojující okrádat nic netušící občany malého městečka v Thief Simulatoru, mohlo by být uspokojivé i rozebírat vraky vesmírných lodí a za prodej nalezených pokladů si vylepšovat výbavu. Jenže v Hardspace: Shipbreaker musíte předně umořit milion dlužených kreditů.

Přesně tak. Když přijmete práci v korporaci LYNX, která nemá v rozebírání ostatků vesmírných korábů konkurenci, tak sice dostanete vybavení potřebné k prořezání tvrdých plášťů zásobovacích plavidel a křižníků, ale zároveň vám u společnosti vznikne astronomický dluh. Bez jednoho kreditu rovný milion!

Sami si budete vybírat zakázky, přičemž vás budou omezovat jen dvě věci: kvalita vašeho vybavení a riziko, které budete ochotní podstoupit. Ne všechny peníze, které vyděláte, musíte posílat svému zaměstnavateli. Za část z nich vylepšíte svůj oblek a nástroje umožňující vám pracovat.

Čím lepší vybavení máte, k tím náročnějším zakázkám se dostanete, a z těch kouká značně větší zisk. Ale jak už zaznělo, neobejde se to bez rizika. Při prořezávání se trupem můžete nevědomky poškodit systémy vedoucí k explozi celé lodi. Přijdete tím o možnost odnést si kořist... a taky o vlastní život.

Ve světě Hardspace to ale není definitivní konec. Společnost LYNX uschovává vaši DNA, ze které vás znovu vyrobí, ale nebude to zadarmo. S každou další smrtí vám o kousek povyroste dluh, takže si to s tím umíráním radši rozmyslete.

Problém ovšem nebude jen v prořezané palivové trubce. Průšvih nastane i tehdy, pokud jsou útroby lodi stále ještě plné kyslíku. Otevření komory může způsobit vymrštění jejího obsahu do nekonečného prostoru, a pokud vás při tom trefí bedna plná baterií, neobejde se to bez zranění a poškození obleku.

Práce sběrače není žádný med, chce to i trochu přemýšlet. Ale jak dokazuje první trailer výše, může to být i zábava, když má přední specialista na šrot náladu na vtipkování. Hardspace: Shipbreaker v létě zamíří do early accessu na Steamu s obsahem pro první akt kampaně, který vám vydrží na zhruba 15 hodin.

V kampani hotové hry půjde o splacení celého dluhu, což by mělo zabrat 40 hodin. Vedle kampaně nebude chybět sandbox s procedurálně generovanými vraky, nové typy misí, denní výzvy, online žebříčky a podpora modifikací. Vývoj hry v předběžném přístupu potrvá minimálně rok.