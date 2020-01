Torchlight Frontiers se přejmenovává na Torchlight III a vrátí se ke kořenům série

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Oznámení autor: Patrik Hajda

V další Torchlight jsme po zavření studia Runic Games ani nedoufali. Ale jeho otec Max Schaefer si založil v pořadí již třetí studio Echtra Games (vděčíme mu i za Blizzard North) a pod křídly vydavatele Perfect World začal tvořit třetí díl Torchlight Frontiers. Ten měl v mnohém kráčet ve stopách série, ale zároveň se měl odlišovat free-to-play modelem a zaměřením na MMO. Jenže ouha, zjevně to pořádně nefungovalo a fanoušci se proto mohou těšit na regulérní trojku bez větších risků.

Název Torchlight Frontiers si tedy vymažte z paměti, protože se s ním hned tak nesetkáte. Projekt dostává nové jméno Torchlight III, aby bylo opravdu zjevné, že jde o přímého pokračovatele skvělé série akčních RPG.

V původním plánu bylo zachovat tvář a humor Torchlightu I a II a mít po boku věrného mazlíčka. Na druhou stranu se počítalo se sdíleným světem a free-to-play modelem s mnohými mikrotransakcemi. Tvář a humor zůstávají, ale Torchlight III si koupíte normálně za peníze a budete mít přístup k veškerému obsahu. Tedy přesně tak, jak to bylo u minulých dílů.

„Když jsme začali vyvíjet Torchlight Frontiers, soustředili jsme se na vytvoření sdíleného světa. Během vývoje se často zjistí, jakým produktem má hra být a my jsme zjistili, že Torchlight Frontier má být pravým následovníkem Torchlightu I a II. Na základě toho a zpětné vazby našich alfa testerů jsme se rozhodli vrátit se ke kořenům a modelu klasických Torchlightů, které fanoušci ARPG zbožňovali,“ říká Max Schaefer.

Torchlight III si tedy plně užijete sami nebo v multiplayeru, ke své postavě si vyberete jednoho ze tří petů (alpaku, sovu, psa) a společnost vám budou dělat staré známé mechanismy předchozích dílů. Z myšlenky sdíleného světa zůstává vaše vlastní pevnost, kterou si v průběhu hry vylepšujete a je-li to váš šálek léčivého lektvaru, tak se s ní můžete chlubit cizím návštěvníkům.

Budete nacházet haldy lootu, sami si tvořit vybavení z nasbíraných surovin, s pomocí magických map se přemístíte do neprobádaných podzemí, vybavíte se relikviemi se speciálními pasivními i aktivními schopnostmi a tak dále.

Co se tříd týče, můžete se stát mistrem železničářem, o kterém jsme psali už dříve, robotem Forged, který se s pomocí útoků zahřívá a přiměje se k explozi, mágem s přístupem ke světlé i temné magii a konečně ještě jednou třídou, která se teprve odhalí.

Torchlight III vyjde v létě na Steamu, ale už zítra se rozjede uzavřené alfa testování. Na nové oficiální stránce není ani zmínka o tom, že by se do testu dalo hlásit, ale třeba se časem někde objeví dojmy zasvěcených šťastlivců. A doufejme, že budou pozitivní. Bylo by moc fajn vyplnit čekání na Diablo IV nějakou pořádnou diablovkou, stejně jako to svého času udělal první Torchlight při čekání na Diablo III.