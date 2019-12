Svět League of Legends obohatí singleplayerové tahové RPG a plošinovka

Windows

- Oznámení autor: Šárka Tmějová

Tvůrci League of Legends, studio Riot Games, před časem oznámili hned pět herních projektů, od esportového manažeru přes střílečku a bojovku až po akční RPG a vlastní auto chess. Nyní se k nim přidávají ještě další dva, které vznikají v rámci inkubátoru pro nezávislá studia Riot Forge. Jedním z nich je temné tahové RPG od tvůrců diablovky Darksiders Genesis, tím druhým zase roztomilá skákačka s oblíbeným hrdinou Ekkem.

Obě hry se tedy budou odehrávat v rámci univerza League of Legends, což napovídá i jejich podtitul. Ruined King: A League of Legends Story od Airship Syndicate se bude odehrávat po událostech Bilgewater: Burning Tides. S některými šampióny populární MOBA hry se vydáte do tohoto rušného města i na tajemné Shadow Isles. Singleplayerové RPG podle tiskové zprávy nabídne inovativní pohled na tahové souboje i návrat oblíbených hrdinů.

Ve skákačce CONV/RGENCE: A League of Legends Story se naproti tomu ujmete jednoho konkrétního hrdiny, mladého vynálezce Ekka, který díky jednomu ze svých objevů dokáže ovládat čas. Což se neobejde bez následků.

„Ekko je unikátním hrdinou s velmi energickou povahou, s níž je radost pracovat,“ říká Lee Thomas, kreativní ředitel studia Double Stallion Games, které za CONV/RGENCE stojí. „Noříme se do velkolepého města Zaun, které má zajímavou a bohatou kulturu díky své juxtapozici vůči Piltoveru a těšíme se na to, že hráčům nabídneme nový pohled na univerzum League of Legends.“ Nikdy bych nevěřila, že v souvislosti s LoLkem někdo použije výraz juxtapozice, ale časy se zřejmě mění.

Podle šéfky Riot Forge Leanne Loombe je tahle dvojice her jen začátek: „Jsme nadšení ze spolupráce s Airship Syndicate a Double Stallion Games, jejichž unikátní styl přesně ladí se světem League of Legends a dokáží vyprávět fascinující příběhy, do nichž se hráči mohou ponořit. Vyvíjíme ale i další projekty a už se moc těšíme, až vám je budeme moct představit.“

Ani jeden z projektů zatím nemá stanovené datum vydání, zatím se můžete podívat alespoň na jejich představovací trailery.