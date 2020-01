Studio Fantasy Flight Interactive končí. Autoři karetní hry Pán prstenů doplatili na nezájem hráčů

- Video Autor: Redakce Games.cz

The Lord of the Rings: The Card Game je jednou z nejlepších kooperativních deskovek, které si milovníci Tolkiena mohou zahrát. Museli jsme se proto podívat na její digitální (a značně zjednodušenou) verzi The Lord of the Rings: Adventure Card Game. Která se předtím jmenovala Living Card Game. Ano, je v tom binec, ale oni už vám to Vašek s Patrikem všechno vysvětlí. celý článek