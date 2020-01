Staňte se parohatým postrachem města v ulítlém Deeeer Simulatoru

Windows MAC

Šílené simulátory jsou velmi specifickým herním žánrem. Můžete se v nich stát chlebem, zaujmout místo velmi nešikovného chirurga nebo třeba automechanika a samostatnou kapitolou jsou pak simulátory se zvířátky. Po Untitled Goose Game s kleptomanskou husičkou a Goat Simulatoru s naštvanou kozou teď přichází na řadu jelen. Japonský Deeeer Simulator má všechno – divnou fyziku, rozmanité formy destrukce i hrocha s kulometem v tlamě.

No řekněte, kdy naposledy jste viděli jelena běhat po zadních a šplhat po mrakodrapech? Místní jelínek má natahovací krk, může jezdit na koních i řídit auto, dělat si z lidí otroky s parohy anebo si z ostatních kamarádů ze zvířecí říše postavit vlastního obrněného mecha s kravím pohonem. Je to praštěné, je to dada, je to blbý, to se bude líbit!

Na velmi nerealistickou fyziku se můžete spolehnout, zejména co se schopnosti vytvářet komické situace týče. Jelen si dokonce místo parohů může nasadit dvojici pistolí, které samozřejmě totálně zlikvidují všechno v ulicích, snad kromě obří koaly s lasery v očích. A ozbrojeného králíčka. Ne, opravdu v Deeeer Simulatoru nehledejte žádnou logiku, jen si dávejte pozor na ovčí policii.

DEEEER Simulator: Your Average Everyday Deer Game, jak zní celý název nejnovějšího přírůstku v žánru simulátorů ujeté, bezbřehé destrukce (anebo klidného mírumilovného toulání městem, jak chcete), najdete na Steamu v předběžném přístupu. Stojí za ním jediný vývojář publikující pod titulkou Naspapa Games, plná verze jeleního dobrodružství je plánovaná na rok 2021. Prý se v ní dokonce objeví i chléb z I am Bread, takže projekt určitě sledujte!