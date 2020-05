Psychologický horor The Medium je duchovním nástupcem Silent Hillu

Windows PlayStation 3 Xbox One X Xbox Series X PSOne

- Oznámení autor: Šárka Tmějová

Ševci by se měli držet svého kopyta a studio Bloober Team se už dlouhá léta specializuje primárně na horory. Potom, co prozkoumali klasické krváky v Layers of Fear, hackerské hrozby v Observer i fenomén found footage v loňské Blair Witch, přichází na řadu záležitosti mezi nebem a zemí. Děsivými vizemi pronásledovaná dívka Marianne se v The Medium vydá vyřešit vraždu nenarozeného děťátka, aby konečně mohla klidně spát.

Pokojný spánek ale bude muset počkat, dokud Marianne nenajde pravou příčinu svých vizí v opuštěném hotelovém komplexu v polském Krakově. Samozřejmě v něm straší, potom co byl kvůli nevysvětleným tragickým událostem náhle uzavřen. Vzhledem k tomu, že je mladá žena médiem, k čemuž odkazuje název hry, je ve spojení jak s reálným světem, tak i s říší duchů. Zejména v duchovní sféře pak podle Bloober Teamu nebude nic tak, jak se na první pohled zdá.

„Každá z našich her má ústřední motiv, kolem kterého se točí celá tvůrčí i technologická vize. V The Medium se soustředíme na perspektivu a vnímání. Když změníte svůj úhel pohledu, zjistíte, že jsou věci složitější a detailnější, než jste si původně mysleli. Je to zatím naše nejambicióznější hra a nemůžeme se dočkat, až vám ukážeme, jak by podle nás měl vypadat psychologický horor,“ říká šéf studia Piotr Babieno.

zdroj: Inside Xbox

Kromě toho, že se Marianne pyšní dvoubarevnýma očima coby symboliky jejího dvojího vidění, bude tíživou atmosféru dokreslovat také do určité míry schizofrenní soundtrack. Z poloviny se o něj postará skladatel Bloober Teamu Arkadiusz Reikowski, druhá půlka pochází z pera a notových osnov Akiry Jamaoky, který v minulosti skládal hudbu k proslulé hororové sérii Silent Hill. A neměl by to být zdaleka jediný odkaz k tomuto prokletému městečku, který v The Medium najdete.

Na rozdíl od většiny ostatních her z včerejšího Inside Xbox nevyjde strašidelný příběh z Polska v rámci programu Smart Delivery. Podle oficiálního webu se The Medium objeví jen na PC a na Xbox Series X. Vyjít by měl spolu s konzolí a další informace slibují tvůrci dodat zavčasu v blízkých měsících.