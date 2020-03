První Realpolitiks nebyla dobrá strategie. Bude to napodruhé lepší?

Windows

- Oznámení autor: Václav Pecháček

„Kdybych byl prezident/premiér/král, moc dobře bych věděl, co udělat, abychom se měli líp!“ hudrují štamgasti v hospodách po celém světě. Vskutku málokterý dostane šanci svoje slova podložit činy, ale k tomu přece existují počítačové hry. Pokud se chcete vcítit do role světového lídra a pokusit se proplout všemi krizemi moderního světa, vyhlížejte Realpolitiks II.

Není snadné udělat dobrou velkolepou strategii. Občas to nevyjde dokonce ani mistrům ze studia Paradox, jak se přesvědčili hráči Imperator: Rome, a posledně to rozhodně nevyšlo polským nováčkům Jujubee. Jak se můžete přesvědčit v Láďově recenzi, pod kterou bych se klidně podepsal, Realpolitiks nestojí ani za vyzkoušení.

Existuje důvod, proč se žánr grand strategy obvykle vydává do minulosti nebo vzdálené budoucnosti. Minulost je snazší zjednodušit, abstrahovat její zákonitosti do konkrétních mechanik, protože málokdo přesně ví, jak se žilo ve feudálním systému. Ve sci-fi si zase mohou autoři vymyslet taková pravidla, jaká jim vyhovují.

Jenže současnost je jiná písnička. Všichni ji důvěrně známe i se všemi jejími složitostmi, takže si okamžitě všimneme všech podivností a zkratek. Právě na to doplatila Realpolitiks – a také na to, že to zkrátka nebyla moc dobrá hra. Byla mělká, podivná, amatérská.

Nezbývá než doufat, že vývojáři své minulé selhání řádně rozpitvali a poučili se ze všech přehmatů. Trailer na Realpolitiks II naznačuje hned několik novinek – ano, mezi náhodnými událostmi zřejmě bude epidemie koronaviru, ale zajímavější je soubojový systém, kde se jednotky utkávají na čtverečkové mapě, místo aby byly jejich boje pouze simulovány.

zdroj: 1C Publishing

Největším lákadlem je samozřejmě skutečnost, že si doopravdy můžete zahrát za jakýkoliv současný stát – na produktové stránce Steamu se tvůrci chlubí, že dokonce i za Sealand nebo Kiribati. To už by pak mělo být úplně normální usednout do Strakovy akademie a zničit všechny nepřátele (budoucího) posvátného českého císařství.

Hra by měla vyjít letos na podzim.