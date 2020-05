Předběžný přístup Mount & Blade II: Bannerlord vyjde v krabicové verzi. Bude levnější než na Steamu

Windows

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Mount & Blade II: Bannerlord je s námi měsíc a půl, takže spousta hráčů už má za sebou stovky procválaných hodin po krásné Calradii a nekonečné litry prolité krve v bitvách. Stále se ale najdou tací, kteří si počkají na plnou verzi nebo dávají přednost krabičkám před pouhým digitálním klíčem. A protože plná verze hned tak nedorazí, tvůrci se rozhodli alespoň pro tu krabičku.

Moc často se nevidí, aby se rozpracovaná hra prodávala ve fyzických krabicích, ale když jde o tak masivní a populární projekt jako Mount & Blade II: Bannerlord, který má před sebou ještě dlouhou cestu v předběžném přístupu, tak to dává určitý smysl.

Nejde o plnohodnotnou fyzickou kopii. V krabičce, která je označená nápisem Early Access, nenajdete disk se hrou, pouze její kód na Steam. Aby ale nešlo o úplně prázdný plastový obal, tak se můžete těšit na tři oboustranné karty s obrázky frakcí země Calradia.

Možná nejde o nejlákavější obsah, ale je dobré zmínit, že krabicová verze předběžného přístupu Mount & Blade II: Bannerlord je v českých obchodech o 300 korun levnější než samostatný kód, což je přinejmenším pozoruhodné.

A co je také pozoruhodné, je české označení early accessu jako předčasného přístupu. Slovo „předčasný“ na rozdíl od slova „předběžný“ evokuje fakt, že vás tvůrci do hry vpouštějí až příliš brzy a dělají tak chybu. Ale tak to rozhodně není. Bannerlord je už teď výbornou hrou, o čemž se můžete přesvědčit třeba v našem LongPlayi.

Krabicová verze hry vyjde 29. května.