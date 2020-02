Podle šéfa Ubisoftu budou nové konzole zpětně kompatibilní s téměř všemi hrami předešlých konzolí

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Yves Guillemot se v konferenčním hovoru s investory nerozpovídal jen o pěti chystaných hrách, z nichž dvě by mohly pocházet ze sérií Far Cry a Assassin’s Creed. Řeč se stočila i na zpětnou kompatibilitu nadcházející generace konzolí. Šéf Ubisoftu možná prozradil víc, než měl.

„Na těchto konzolích poběží téměř celý katalog předešlých konzolí. Bude to v tomto průmyslu něco nového. Pomůže to starým generacím být velkými konzolemi na trhu po další roky,“ řekl Yves Guillemont investorům.

Jak Microsoft, tak Sony už dříve potvrdili, že Xbox Series X a PlayStation 5 budou zpětně kompatibilní, ale na detaily ještě nedošlo. Podle šéfa Ubisoftu by obě konzole měly být schopné přehrát téměř všechny hry ze současné generace, i když formulace jeho slov by mohla naznačovat i zpětnou kompatibilitu se staršími generacemi.

Už současný Xbox One nabízí některé starší tituly z Xboxu 360 a původního Xboxu, podobně to funguje i u PlayStationu 4 skrze streamovací službu PlayStation Now. Nebylo by tedy divné, kdyby se zpětná kompatibilita nové generace ještě rozšířila, ale reálněji působí verze, kdy budou zpětně kompatibilní zejména hry současné generace.

Této variantě ostatně přitakává jeho dovětek o dlouhověkosti „velkých“ konzolí, které budou prosperovat i po boku nové generace. Xbox 360 ani PlayStation 2 do takové definice už dávno nespadají…

Microsoft potvrdil, že alespoň po dva roky od vydání Xbox Series X budou všechny hry vydávány na obě generace konzolí zároveň a hráči tak nebudou nucení do koupě nové konzole, na které z počátku nebude tolik novinek, které by na minulé generaci chyběly.

Sony je ale větší neznámá. Potrpí si na exkluzivity a je tedy otázkou, zda také využije překlenovací období a bude vydávat hry na obě generace současně, nebo s příchodem PlayStationu 5 opustí PlayStation 4 a bude hráče lákat na novou generaci exkluzivitami a obšírným katalogem zpětně kompatibilních her.

Děkujeme Yvesovi, že potvrdil zpětnou kompatibilitu obou konzolí s velkým balíkem současných her, ale už by to chtělo i oficiální a hlavně pořádné představení obou konzolí se vším všudy, tedy i cenou.