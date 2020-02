Nové slovenské studio Nine Rocks Games vyvíjí survivalovou střílečku, zkušenosti čerpá z DayZ

Windows PlayStation 4 PS4 Pro

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Společnost THQ Nordic sice skupuje studia jako divá, ale zároveň zakládá i svá vlastní. Koncem loňského roku představila studio THQ Nordic Barcelona, ve kterém se začalo pracovat na demu remaku prvního Gothicu. Vydavatel nyní založil další studio Nine Rocks Games, které sídlí v Bratislavě a zajímavé je především svým šéfem, který má bohaté zkušenosti z Bohemia Interactive.

Studio Nine Rocks Games momentálně pracuje na neoznámené akční hře, o které zatím víme pouze to, že zapadá do žánrů střílečky a survivalu. Tedy do stejného žánru jako DayZ, což pravděpodobně nebude náhoda. Šéfem studia je totiž Dávid Durčák, který pracoval v Bohemia Interactive od února 2014 do října 2019 jako vedoucí projektu DayZ, který převzal po Deanu Hallovi.

Jeho vývojářská historie je ale mnohem obšírnější. V roce 1996 založil studio Cauldron, kde vznikl například Conan (2004) a lovecká série Cabela’s, v roce 2008 založil další studio Top3line, které se soustředilo na jednodušší mobilní hry.

Bohaté zkušenosti v herním průmyslu mu tedy upřít nemůžeme, teď ale záleží na jeho schopnostech sestavit kvalitní tým a vydat hru, která by zaujala svět. Minimálně dokázal zaujmout giganta THQ Nordic. Na informace o hře si asi ještě počkáme.