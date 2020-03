Na obzoru je další týmová střílečka Rogue Company od tvůrců Smite a Paladins

- Oznámení Autor: Patrik Hajda

Kdo by to byl čekal, že náš LongPlay tahové strategie XCOM 2: War of the Chosen má až takový dopad za hranicemi našeho státu. Jak se neodvratně blíží konec Vaškova snažení, v Sony se rozhodli poskytnout jeho zástupům fanoušků možnost prožít si podobný zážitek na vlastní kůži. Ale konec snění. Realita je samozřejmě trošku jinde, nicméně načasování je přesto perfektní. celý článek