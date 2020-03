Blizzard nám dává echo o 32. hrdince Overwatche

- Téma Autor: Šárka Tmějová

Týmová střílečka Overwatch stojí z velké části na aktuální metě a situačních schopnostech hrdinů, kteří mohou být na specifických mapách pěkně otravní. Blizzard by chtěl trochu opepřit taktickou složku hratelnosti a přichází s možností banů konkrétních postav. S obdobným systémem jste se mohli setkat třeba v Rainbow Six Siege, v Dotě 2 nebo v další MOBA hře od Blizzardu, Heroes of the Storm. V případě Overwatche to ale nebudou hráči, kdo povládne banovacím kladivem. celý článek