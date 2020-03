Gloria Victis: Siege je středověké This War of Mine o lidech za hradbami obležené pevnosti

For Honor, Mount & Blade a několik dalších her nám ukázalo, jaké to je, dobývat či bránit hrad v drsném středověku. Ale nikdo nám zatím nepředvedl život prostých občanů, kteří se klepou strachy za obléhanými hradbami. V Gloria Victis: Siege zjistíte, zda zvládnete zabránit hladomoru a šíření nákazy a jestli dokážete přežít až do příjezdu posil.