Film Uncharted opět střídá režiséra. Kdo bude sedmý v pořadí?

- Oznámení autor: Patrik Hajda

My se toho filmového Nathana Draka snad nikdy nedočkáme. Nabízí se samozřejmě otázka, zda vůbec máme stát o filmovou adaptaci videohry. Sami víte, jak to s nimi dopadá. A v tomto případě si na tvorbě filmu vylámalo zuby už šest režisérů. Jestli tohle někdy vznikne a bude to víc než průměr, tak to bude zázrak.