Fights in Tight Spaces vás promění v Johna Wicka, ale s kartičkami a na tahy

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Oznámení autor: Šárka Tmějová

Kolik různých žánrů se vejde do jedné hry? Fights in Tight Spaces je v základu taktickou tahovkou, kterou ale ovládáte skrz kartičky z vámi sestaveného balíčku, a posléze sestává z pohybů inspirovaných akčními filmy s asijskými bojovými mistry. Vizuálně se navíc inspiruje monochromatickou estetikou Superhot. Zní vám to překombinovaně? Podívejte se na trailer, hra je přehlednější, než by se mohlo zdát.