Česká strategie Lords & Villeins vás pověří budováním středověkého panství

Windows

- Oznámení autor: Šárka Tmějová

Kdo by se alespoň jednou v životě nechtěl stát středověkým panovníkem, který může rozhodovat o osudu svých poddaných! Lords & Villeins z dílny jednočlenného českého studia Honestly Games vás nechá tenhle sen realizovat: pověří vás správou zprvu malého panství, které má pod vaší pevnou rukou postupně vzkvétat skrze vedení urozených i prostých rodin, rozšiřování produkčního řetězce i spolupráci s církví a králem.

Úspěch království neleží pouze na bedrech samotného krále, ale zejména jeho silných vazalů a produktivních rolníků. Prosperita má být vaším nejdůležitějším cílem a v Lords & Villeins uplatníte metodu cukru a biče – nesmíte být příliš měkcí, zároveň by se vám ale poddaní pod tíhou daní neměli bouřit.

Strategická složka hry je tou hlavní a také nejvíce komplexní. V základu dostanete k dispozici přes 150 různých druhů budov, které musíte správně rozmístit mezi více než 40 různých zón v procedurálně generovaných světech. Postupovat můžete buď dle selského rozumu, nebo metodou pokus-omyl – rybářům se nejspíš bude dařit u vodních ploch, farmářům zase na úrodné půdě.

zdroj: Honestly Games

Důležitým prvkem budou také rodiny a jejich správa. Řemesla se dědí z generace na generaci a vaše produkce je závislá na tom, kdo se do vašeho panství rozhodl nastěhovat, takže se vyplatí znát své poddané. Oni sice slouží vám, ale očekávají něco na oplátku – přislíbit jim můžete třeba právo na kus pole či lesa, ale počítejte s tím, že budete muset v budoucnu řešit dědické a sousedské spory.

V úvahu musíte brát také počasí a střídání ročních období, kdy se většinu roku budete prakticky jen připravovat na zimu. Dohlížet musíte na úrodu a opět bude na vás, abyste rozhodli o tom, kolik z ní uzmete. Nikdo nechce nechat vesničany přes sněžné dny vyhladovět, zároveň ale musíte odevzdat své obilné desátky králi. Připravte se na náročná rozhodnutí, jimiž nikdy nemůžete uspokojit všechny strany.

Michal Roch ze studia Honestly Games se vývoj Lords & Villeins rozhodl financovat za pomoci crowdfundingu prostřednictvím Patreonu. Hru plánuje během léta spustit v předběžném přístupu na Steamu, její plná verze by tam měla vyjít v květnu roku 2022. Do té doby by chtěl implementovat třeba uvěřitelnější chování NPC, mechaniku kriminality anebo možnost trénovat vojáky pro královskou armádu.