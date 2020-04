Česká stopa v Americe. Horor Waxworks: Curse of the Ancestors se vrací ke klasice z 90. let

Windows Xbox One Xbox One X

- Oznámení autor: Šárka Tmějová

RPG dungeon crawler Waxworks s pořádně krvavými scénami z počátku 90. let možná znáte. Zlotřilá čarodějnice Ixona zaklela vaši rodinu a vy se kvůli tomu musíte postavit zlému dvojčeti svého bratra, abyste získali artefakt k cestování časem a mohli kletbu zrušit. Studio Went2Play se nyní pokouší o moderní reimaginaci ve 3D, která je už dostupná v předběžném přístupu a vyjde během letošního roku.

Waxworks: Curse of the Ancestors je hororová akční adventura s RPG prvky z pohledu vlastních očí. Podíváte se jimi do pěti úrovní odehrávajících se v různých časových rovinách. V každé z nich budete sbírat předměty, řešit hádanky a bojovat proti rozmanitým nepřátelům, abyste se nakonec mohli postavit samotné čarodějnici Ixoně a sejmout kletbu ze své rodiny.

zdroj: Went2Play LLC

Během honby za tajemstvími předků se podíváte do starověkého Egypta, středověké Transylvánie, viktoriánské Anglie za dob Jacka Rozparovače i do dolů plných mutantů v časech průmyslové revoluce.

zdroj: Went2Play LLC

Tvůrci ze studia Went2Play, které vede Čech žijící v Americe Patrik Špaček, označují Waxworks: Curse of the Ancestors za HD remake původního dungeon crawleru z roku 1992. Na předělávce pracují s oficiální licencí přes dva roky, kromě vylepšené grafiky, hudby a dabingu se dočkáte i zcela nových levelů a rozšíření příběhové linky. Tým tvoří vývojáři se zkušenostmi z Illusion Softworks, Future Games, High Voltage Software a 2K Games.

Na krvavou výpravu za odkrýváním rodinného tajemství se můžete skrze Steam vydat už nyní, v předběžném přístupu je hratelná více než polovina Waxworks: Curse of the Ancestors. Plné vydání je na PC plánované na letošní letní prázdniny, později by se hra měla objevit také na Xboxu One.