Battlefield V vás vezme do husté džungle Šalamounových ostrovů

- Hardware Autor: Jiří Svák

Ačkoli dnes letí tenké herní notebooky, které strčíte takřka do kabelky, velkým mašinám typu desktop replacement ještě neodzvonilo. Jako důkaz tady máme nový Acer Predator Helios 700, který nese jednu z nejvýkonnějších konfigurací, co můžete momentálně v notebooku pořídit: grafiku GeForce RTX 2080 a odemčené osmijádro s 16 vlákny Intel Core i9 9980HK. Helios 700 se ale snaží zaujmout ještě něčím jiným: unikátním systémem vysouvací klávesnice, který by měl zajistit lepší chlazení. Povedlo se to? Ověříme si v testu. celý článek