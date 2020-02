Animovaný film o Zaklínači se nezaměří na Geralta, ale jeho mentora Vesemira

- Oznámení autor: Aleš Smutný

Žádný Geralt, Vesemir bude hlavním hrdinou připravovaného animovaného filmu od Netflixu. Snímek Nightmare of the Wolf se tedy bude odehrávat daleko před vstupem Řezníka z Blavikenu na scénu. Netflix to potvrdil ve zprávě, kde cituje anotaci filmu: „Dávno předtím, než učil Geralta, Vesemir začal svou cestu Zaklínače poté, co jej záhadný Deglan získá pomocí Zákona překvapení.“