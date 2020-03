2K se vrací k americkému fotbalu, ale nesmí konkurovat Maddenu

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Oznámení autor: Patrik Hajda

EA je hlavním distributorem videoherní adaptace amerického fotbalu NFL už víc než 30 let. Na přelomu tisíciletí se našel jeden seriózní konkurent, vydavatel 2K, ale jeho licencovaná série vydržela jen do roku 2004. Tehdy si totiž EA ukořistila exkluzivní práva na simulační zpracování amerického fotbalu, která ostatně drží dodnes. 2K se přesto vrací ke své značce NFL, ale kdoví, jaké typy her pod ní vytvoří.