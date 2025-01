Zvířecí masakr s Geraltem. Blíží se soulsovka Tails of Iron 2

9. 1. 2025 11:30 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Pod zdánlivě roztomilým kabátkem se může skrývat vskutku démonická duše. To je případ i Tails of Iron, hardcore 2D akčního RPG, kde jste se ujali role (nejen) myši a probili se přes zvířátkový svět až k vytouženému finiši. Nyní se tahle půvabně kreslená a animovaná rubanice vrací s druhým dílem, který nese podtitul Whiskers of Winter, čímž by v celém překladu vznikl neodolatelný název hry Železné ocasy 2: Vousky zimy. A teď je mi líto, že neexistuje český distributor, který by hru s tímto názvem vydal.

Nicméně nemylte se, Tails of Iron 2: Whiskers of Winter rozhodně nejsou určené pro děti. Jde o náročnou akci, která se podobá třeba Salt and Sanctuary. Není problém v ní neustále umírat, musíte mít načasování úhybů a útoků svého zvířecího svěřence v ruce a počítat i s dlouhými souboji s monstry.

Ostatně ani fantaskní svět Krysího království není moc příjemné místo. Temní bohové, démoni, pro smrt nejde živočich daleko, jak by vám asi potvrdil obětovaný jezevec z nového traileru výše. Ten se zaměřuje především na to, jaké ve hře budete mít k dispozici útoky a magii. Obří ještěry, prohnilé žáby a divoké srnečky nebudete muset pižlat jen mečem či sekerou, ale klidně vytáhnete ze svého krysího kyrysu jedovaté výpary či starou dobrou kouli ohně.

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter patří mezi černé koně, pardon, krysy, nezávislé scény tohoto roku. Hra vyjde už 28. ledna na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S a Nintendo Switch. Jako bonus pak asi oceníte fakt, že hlas vypravěče patří dabérovi Dougu Cocklovi, který se vám jistě vryl do paměti jako Geralt z Rivie ve hrách od CD Projektu.