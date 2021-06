V ručně malované RPG plošinovce Tails of Iron si užijete náročné boje s ropuchami

18. 6. 2021 13:13 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Pod krásnou, ručně malovanou vizuální stránkou hry Tails of Iron se ukrývá temný svět, v němž národ odvážných myšiček čelí útlaku ze strany ostatních obyvatel zmoženého království, zejména ale ze strany brutálních žab toužících po absolutní moci. Z vás se stává myší bojovník Redgi, následník trůnu, který musí s hrozbou jednou pro vždy zatočit a zajistit tak bezpečí pro svůj klan i celé království.

Přestože Tails of Iron na první pohled vypadá jako další akční plošinovka, ve skutečnosti se jedná primárně o RPG, které potáhnou kupředu příběh s hlavními i vedlejšími úkoly a nebude chybět ani starání se o své vybavení. Ve světě budete nacházet různé nákresy, podle kterých vám vaši přátelé vykovají novou zbroj a zbraň.

Tvůrci z mladého (a z části českého) studia Odd Bug se zároveň netají tím, že při vyvíjení soubojového systému pokukovali po soulsovkách. Očekávejte proto opravdu nemilosrdné výměny úderů a výpadů s vašimi protivníky, kde není prostor pro chyby. Budete vyčkávat, odrážet jejich rány, uhýbat jim v kotoulech a využívat předností svého vybavení.

Těžká zbroj může být lákavá, když pohltí víc poškození, ale zároveň vás dělá méně pohyblivými. Rozdíly najdete i ve zbraních, kde sekyra asi nadělá dost škod, ale má mnohem větší setrvačnost než třeba takové kopí.

Nevypadá to vůbec špatně a pokud vám lahodí hlas Douga Cockleho známého především jako herní Geralt, pak se máte na co těšit, protože vyprávění příběhu hry bylo svěřeno právě jemu. Plošinovkové RPG Tails of Iron s prvky soulsovek vyjde letos na PC, PS4, PS5, Xboxu One, Xboxu Series X/S a Switchi.