Zpoždění hlásí Hogwarts Legacy na Switch a Amnesia: The Bunker

Bradavický expres hlásí zpoždění. Hogwarts Legacy zbývá vyjít na poslední konzoli – Nintendu Switch. K už několikrát odsunutému vydání, plánovanému na 25. července, teď Avalanche Software přidávají téměř čtyři měsíce. Asi nikoho nepřekvapí, že je výzva dostat na zastaralý a nevýkonný handheld od Nintenda rozlehlý svět, který měl technické zádrhele i na konzolích současné generace.

Hogwarts Legacy launches on Nintendo Switch on 11/14/23. We know fans are looking forward to playing on Switch, therefore creating the best possible experience is our top priority. Thank you for your patience.



Available now on PS5 & PS4, Xbox X|S & Xbox One, and PC. pic.twitter.com/nADIeNbMvw