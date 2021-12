Znovu oživlé studio Telltale chystá hru podle sci-fi seriálu Expanze

13. 12. 2021 15:40 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Když studio Telltale v roce 2018 krachovalo, rozhodně to nebyl pěkný obrázek. Detaily o tom, jak firma fungovala, byly vyloženě šokující a veřejnost kroutila hlavou nad tím, jak nekompetentním se vedení studia ukázalo být.

I přes tenhle hořký závěr to ale nebyl definitivní konec Telltale. O rok později koupil většinu práv na hry i jméno studia vydavatel LCG Entertainment a zapřisáhl se pokračovat v tradici kvalitně vyprávěných adventur. Od té doby jsme se dočkali příslibu pokračování fantastického The Wolf Among Us a během minulého týdne v rámci udílení The Game Awards i oznámení dalších projektů. Jedním z nich má být The Expanse: A Telltale Series, hra na motivy stejnojmenného seriálu.

Teaser moc neukazuje, jen potvrzení, že se na hře budou podílet někteří z herců seriálu, v tomhle případě Cara Gee, představitelka drsné Caminy Drummer, která by měla být hlavní hrdinkou hry. Děj se údajně odehrává před událostmi seriálu, takže pokud vám tohle výpravné sci-fi náhodou uteklo, nemusíte se bát, že by hra nebyla pro vás.

Potěší také fakt, že se na vývoji podílí Deck Nine, kteří pracovali na Life is Strange: Before the Storm a Life is Strange: True Colors, což rozhodně nebyly špatné adventury. Potenciálně se tak máme na co těšit. Jak je to ale s datem vydání, zatím těžko říct.