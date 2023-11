Známý leaker tvrdí, že si Resident Evil dá příští rok pauzu a Capcom oznámí něco velkého

27. 11. 2023 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Víte, jakému roku bude ten příští podobný? Letům 2018 nebo 2022. Co budou mít tyto tři roky společné? Nejspíš nevyjde žádný Resident Evil. Od Resident Evil 7 v roce 2017 nás Capcom pravidelně zásobuje novými hrami a fantastickými remaky starých dílů. Po skvělé modernizaci Resident Evil 4, která vyšla letos, by nás zřejmě měl čekat Resident Evil 9. Na ten si ale podle zkušeného leakera ze stáje Capcom, Dusk Golema, počkáme minimálně do roku 2025.

Podle jeho zaručených informací by navíc japonské megastudio mělo do konce roku oznámit ještě jeden velký titul, v jehož znamení by se měl příští rok nést. Indicie napovídají oznámení během The Game Awards, které se konají 7. prosince. Podle fanoušků je jasné, že půjde o nový Monster Hunter.

Série o lovení obrovských monster totiž příští rok v březnu oslaví 20. výročí a je prý docela možné, že nás čeká nový díl. Dalším želízkem v ohni je pokračování kultovního RPG Dragon's Dogma 2. Podle evropské ratingové agentury PEGI je vydání naplánováno na 22. března. Nezapomínejme, že nás ještě do konce roku čeká podpora VR pro Resident Evil 4.

Ať už je budoucnost akčního hororu jakákoliv, série narazí na zajímavou křižovatku, protože tituly k remakování pomalu docházejí. De facto zbývá Resident Evil: Code Veronica, Resi 5 a nakonec Resi 6. Sáhnou třeba v Capcomu i po Revelations? Nebo s novým enginem začnou celé kolečko předělávek odznovu? Ať už je odpověď jakákoliv, je budoucnost značky náramně vzrušující.