Známe nabídku PlayStation Plus na srpen

26. 7. 2021 12:50 | Novinky | autor: Pavel Makal

Pomalu se blíží nový měsíc a předplatitelé služby PlayStation Plus se už určitě těší na novou zásobu her zdarma. Plánovaná srpnová nabídka Sony tentokrát unikla v menším předstihu, a tak se můžete těšit o něco dřív.

Majitelé PlayStationu 5 obdrží Hunter Arena: Legends, multiplayerovou akci s frenetickými souboji jeden na jednoho, případně v režimu battle royale. Hra vychází i na PlayStationu 4, v nabídce PS Plus ale figuruje jen verze pro novou generaci.

Aby to hráčům, na něž se ještě nová konzole nedostala, nemuselo být líto, obdrží dvojici her Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville a Tennis World Tour 2. První zmiňovaná opět představuje především multiplayerové souboje mezi týmy rostlinek a zombií, ta druhá vám nepřekvapivě vetkne do ruky tenisovou raketu a vyšle vás na kurt vyhrát nějaké ty turnaje.

Celá nabídka bude k dispozici od příštího týdne, konkrétně od 3. srpna. Do té doby stále ještě můžete stahovat aktuální PS5 verzi A Plague Tale: Innocence, případně Call of Duty: Black Ops 4 či WWE 2K Battlegrounds.