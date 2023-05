Zase jedna pusa na špacíru. Dabér prozradil, kdy vyjde Alan Wake 2

22. 5. 2023 10:09 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Na to, že dabéři herních postav občas neudrží nadšení a v rozhovoru propálí nějakou ne úplně veřejnou informaci, jsme celkem zvyklí. Dabér Týra z God of War nedávno potvrdil další pokračování, Yuri Lowenthal, který dal hlas Spider-Manovi, zase prozradil, že druhý díl bude větší než ten první a hlasový herec Alberta Weskera omylem vypustil, že se chystá remake Resident Evil 4.

Že je ve vývoji pokračování hororového thrilleru Alan Wake, víme už nějaký ten pátek. Studio Remedy dokonce několikrát potvrdilo, že se do fantasmagorického městečka Bright Falls podíváme ještě letos. No a dabér samotného nočními můrami sužovaného hlavního hrdiny v podcastu prozradil, že se hry dočkáme v říjnu.

Matthew Poretta se o práci na Alan Wake 2 rozpovídal v podcastu Monsters, Madness and Magic, kde zhruba kolem 17. minuty říká: „Jsme uprostřed práce [na Alan Wake 2]. Měl by vyjít v říjnu. Vlastně minulý týden jsem byl ve Finsku, kde sídlí společnost Remedy. Konkurzu na tuto práci jsem se zúčastnil před 13 lety, dokonce myslím, že to bylo na Alanovy narozeniny v neděli.“

Že by mohlo jít o pravdivou informaci, dokládá jeden z komentářů autora podcastu. Tvrdí totiž, že ho kvůli prozrazení data vydání kontaktovalo samo Remedy. Obě strany se prý ale shodly, že informace už je venku a je zbytečné ji z rozhovoru vystřihávat.

„Alan Wake 2 bude hodně, hodně dobrý. A těžký a děsivý. Pokaždé, když nahlédnu do toho, co vývojářský tým dělá, jsem ohromen. Máte se na co těšit!“ láká dabér titulní postavy na pokračování známé značky.

Alan Wake 2 vyjde na PlayStation 5, Xbox Series X/S a samozřejmě také na PC. Nějakou dobu však bude exkluzivní pouze v digitálním obchodě Epic Games Store.