Dabér Alberta Weskera možná prozradil vývoj remaku Resident Evil 4

O tom, že Capcom s remaky starých dílů série Resident Evil rozhodně nekončí, se spekuluje už dlouho. A ačkoli Resident Evil 4 vyšel na snad všechny myslitelné platformy a nedávno se dočkal i verze pro VR, neznamená to, že není v přípravě jeho převod do nového kabátku po vzoru předchozích pokračování.

Nyní začaly zvěsti o remaku vířit znovu a postaral se o to dabér DC Douglas, který dlouhodobě propůjčuje svůj hlas padouchovi Albertu Weskerovi. Ten měl svou roli v plánované hře diskutovat s diváky na Twitchi a následně některým poslat soukromou zprávu s concept arty Weskerovy podoby pro remake.

Důkazy o tom se začaly objevovat spolu s obviněními, že se Douglas ke svým fanouškům a především fanynkám chová nevhodně a v minulosti mu nebylo cizí ani sexuální obtěžování, a to jak osobně na různých akcích, tak i skrz sociální sítě.

So not only did dc douglas break NDA on live stream by admitting to being wesker in the Separate Ways portion of the new #re4remake , but he also sent out concept art given to him by @CapcomUSA_ @dev1_official #REBHFun #wesker #ResidentEvil pic.twitter.com/BlE6orf3tK

Douglas vydal několik prohlášení, ve kterých popírá jak obvinění z nepřípustného chování, tak i sdílení jakýchkoli neveřejných informací o plánovaných hrách od Capcomu. Doplnil, že v současné době není s japonskou společností vázán jakýmkoli kontraktem, který by se týkal Resident Evilu 4 či jiných záležitostí. Kromě toho je údajně sám terčem stalkingu dvou neodbytných fanoušků.

Douglasův Twitter i Twitch jsou momentálně mimo provoz, na sociálních sítích nicméně kolují jak screenshoty jeho porušení NDA, tak i uložené diskuze, v nichž má nabízet fanynkám výhody za sexuální služby.

He also uses his va status (especially as wesker) to manipulate and groom young fans so he can sleep with them. He makes sure to get them drunk (even those under 21) before taking advantage of them. https://t.co/xAaJwX2Oxf