Zakladatel série Five Nights at Freddy's odchází do důchodu. Přispěla k tomu kontroverze

18. 6. 2021 9:31 | Novinky | autor: Pavel Makal

Série Five Nights at Freddy's oslaví letos v srpnu sedmé narozeniny a za svůj život stihla vyplodit deset her v hlavní sérii, několik spinoffů a přetéct i do jiných médií, než jsou videohry. Za popularitu vděčí především ječícím streamerům, ale není to jen o nich. Ošklivá robotická zvířátka v opuštěných restauračních zařízeních dokázala přilákat miliony hráčů.

Otec série Scott Cawthon nyní ovšem oznámil, že odchází a nebude se na vývoji nadále podílet. V obsáhlém vyjádření poděkoval fanouškům za dlouhodobou přízeň a podporu a vyjádřil radost nad tím, jak úspěšnou a bohatou kariéru měl. Zároveň uvedl, že stál při zrodu jedné z nejkreativnějších komunit, jaké zná.

Cawthonův odchod není úplným překvapením. Před několika týdny se ukázalo, že vývojář v minulosti významně finančně podporoval konzervativní politiky včetně Donalda Trumpa. S ohledem na to, že velká část příznivců Five Nights at Freddy's se hlásí k LGBTQ+ komunitě, vzbudilo toto zjištění značnou kontroverzi. Cawthon nicméně uvedl, že se za svoje postoje omlouvat nehodlá.

Ve svém vyjádření dále zmiňuje, že se mu stýská po časech, kdy mohl hry dělat jen tak pro radost pro své děti a vyrábět třeba i RPG, i když mu tenhle žánr zoufale nejde. Uvedl také, že jeho odchod nutně neznamená konec Five Nights at Freddy's, v budoucnu hodlá sérii předat někomu, kdo ponese pochodeň dál.