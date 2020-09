Chystá se další díl hororu Five Nights At Freddy’s

17. 9. 2020 11:18 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Dlouho trvající hororová série Five Nights At Freddy’s ještě neřekla své poslední slovo. Během včerejší prezentace PlayStationu 5 došlo k odhalení pokračování s podtitulem Security Breach, ve kterém se vydáte do zábavního parku Freddy Fazbear’s Mega Pizza Plex od společnosti Fazbear Entertainment. No, jak asi tušíte, moc zábavy si tam asi neužijete…

Tvůrce série Scott Cawthon se opět spojuje se studiem Steel Wool, a i když o samotné hře zatím mnoho neprozradili, hodlají využít ray tracingu PlayStationu 5, rychlého načítání SSD, ale možná největším přínosem pro hororový žánr bude nové 3D audio. Five Nights At Freddy's: Security Breach ještě nemá datum vydání, ale vyjde jako první na PC, PlayStationu 4 a PlayStationu 5. Ostatní konzole se dočkají o tři měsíce později.