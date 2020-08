Autor Five Nights at Freddy’s podpoří pokračování vytvořená fanoušky

24. 8. 2020 15:20 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Scott Cawthon tvořil hry ještě předtím, než vznikl kultovní horor Five Nights at Freddy’s, a právě u jeho předchozích projektů mu hráči vyčítali, že se jeho postavičky pohybují příliš roboticky. Z výtky se rozhodl udělat přednost a vytvořil postavičky oživlých vražedných maskotů. A ti si začali žít vlastním životem nejen na streamerské scéně.

Cawthon se teď po množství pokračování rozhodl podpořit další začínající vývojáře a z komunitní tvorby vybral několik projektů, kterým poskytne finanční pomoc, aby je tvůrci mohli dokončit a vydat na vícero platformách. Momentálně tvůrce původní hry plánuje pomoci s vydáním hned pěti her a hříček, včetně remaku FNaF.

V oficiálním vláknu série na Redditu Cawthon píše, jak ho fanouškovský zápal baví a proč se rozhodl neúčastnit se projektů jako vývojář, ale spíš coby mecenáš. „Vývojáři mohou vyvíjet a bavit se se svými fanoušky a až budou jejich hry hotové, vyjdou na GameJolt a budou zdarma, jako obvykle.“

„Rozdíl je v tom, že vyjdou v balíčcích s ostatními hrami ze série – s klasickou verzí, remakem, minihrami, a budou se prodávat na konzolích a na mobilech (alespoň to máme v plánu). Dokonce plánujeme i propagační předměty, plyšáky a podobně,“ pokračuje Cawthon ve výčtu.

Five Nights at Freddy’s z roku 2014 se podobně jako další first-person horory proslavilo hlavně díky YouTube a Twitchi. Tenhle kult by se dokonce měl dočkat i vlastní filmové adaptace, jejíž produkce podle posledních zpráv z června prý „postupuje raketovým tempem“.

Chystaný film by měl režírovat Chris Columbus (Sám doma), sám Scott Cawthon k němu napsal scénář. Před dvěma lety pro Polygon řekl, že se chce ujistit, že vznikne buď skvělý film, nebo žádný film, nic mezi tím. Na výsledky jeho filmařského i mecenášského snažení si ale každopádně ještě chvíli počkáme.