Zahrajte si Assassin’s Creed Origins o víkendu zdarma

18. 6. 2020 11:00 | autor: Šárka Tmějová

Se zahraničními dovolenými je to letos takové složitější. Ještě, že máme ty videohry, v nichž si můžeme během pár hodin udělat výlet prakticky kamkoliv na zeměkouli za pár korun! V případě Assassin’s Creed Origins dokonce úplně zadarmo, egyptský díl asasínské série bude totiž od pátku do neděle dostupný k hraní bezplatně.

Konzolisté tentokrát bohužel ostrouhají, nabídka platí pouze pro PC verzi hry na Uplay, kde už v této chvíli běží pre-load, abyste se během svého víkendového odpočinku nemuseli zdržovat s nějakým stahováním.

Tři dny jsou poměrně málo na to, abyste v tomhle rozsáhlém otevřeném světě zvládli dokončit všechno, co je potřeba – proto se vám dosažený postup uloží a přenese do plné verze, pokud se ji rozhodnete vzápětí pořídit.

Celý Bayekův příběh o založení hnutí skrytých zabijáků tak asi dohrát nestihnete, jako ochutnávka všeho, co starověký Egypt ve své virtuální podobě nabízí, by ale tyhle tři dny mohly posloužit docela dobře.