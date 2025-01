Žádné sekání hlav a končetin. Assassin’s Creed Shadows vyjde v Japonsku zcenzurované

27. 1. 2025 16:35 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Nechytejte se za hlavu, navzdory snahám jednoho z poslanců japonský parlament stále nezakázal Assassin’s Creed Shadows. Nejnovější přídavek do série akčních adventur v zemi svého zasazení nicméně vyjde v trochu jiné podobě než na Západě. Oproti nám si japonští hráči nebudou moct vychutnat sekání hlav a končetin. Rozhodla o tom japonská ratingová agentura CERO, která i po zakomponování úprav hře udělila rating Z, tedy 18+.

zdroj: Ubisoft

V ostatních verzích hry najdete v nastavení posuvník, který vám umožní vypnout a zapnout amputace. Pokud vám tedy naopak přijde možnost oddělovat končetiny přijde příliš drastická, můžete si ji vypnout. Ale co si budeme, zejména ke katanám tenhle detail takřka neodmyslitelně patří.

Kromě tnutí se japonská verze hry má lišit také hereckým obsazením některých postav, Ubisoft ale nespecifikuje, v jakém rozsahu.

Japonská ratingová agentura s násilím ve hrách bojuje dlouhodobě, občas je jí nicméně vyčítán dvojí metr. Ve zcenzurované verzi bez odletujících kusů těl v Japonsku vyšlo třeba Call of Duty: Black Ops, ale kupříkladu remake Dead Space se na tamní trh nedostal vůbec, což rozhořčilo šéfa japonské pobočky Electronic Arts Shauna Nogučiho.

„Co se děje ve CERO? Odmítli jste udělit rating našemu Dead Space, protože zahrnovalo odřezávání částí těl a vnitřních orgánů, ale zde máme jak řezy, tak vnitřnosti vystavené s hodnocení CERO D (17+). Těžko se to snáší,“ napsal Noguči v reakci na to, když ratingová agentura na japonský trh pustila Stellar Blade, aniž by prošel jakoukoliv cenzurou.