Začíná natáčení filmu podle Watch Dogs

4. 7. 2024 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Porfolio her, podle kterých vznikl film, se brzy rozroste o další přírůstek. Začalo totiž natáčení snímku podle městské akce Watch Dogs. Na sociálních sítích to oznámil Ubisoft. Režie se zhostí Mathieu Turi, který natočil (ruku na srdce, ne příliš úspěšné) horory Meandr, Hostile a Gueules noires. Vedle filmu podle hackerské akce chystá tenhle režisér také seriálovou adaptaci další herní značky, A Plague Tale, kterou mu Focus svěřil před dvěma lety.

Co se týče filmu na motivy Watch Dogs, zatím nevíme, který ze tří dílů bude stát předlohou, případně jestli půjde jen o volnou adaptaci a dočkáme se třeba úplně nového příběhu, který jen využije prostředí hackerů a technologických spiknutí. V hlavních rolích by se měla objevit Sophie Wilde (Mluv se mnou) a Tom Blyth (Hunger Games: Balada o ptácích a hadech).

Ubisoft zatím neměl moc štěstí s filmovými adaptacemi svých značek. Příšerný snímek Far Cry režíroval notoricky špatný režisér Uwe Boll, film Prince z Persie: Písky času s Jakem Gyllenhaalem patří sice mezi ty lepší hrané adaptace her, ale vydělat si na sebe nedokázal. Zatím poslední pokus s filmem Assassin's Creed si francouzské vydavatelství za rámeček taky spíš nedá – opět mix špatného hodnocení a nepřesvědčivých finančních výsledků. Bude to s Watch Dogs tentokrát jinak?

Existence filmu zároveň může naznačovat, že se Ubisoft chystá se značkou dál pracovat. Poslední hry, průměrného Watch Dogs: Legion, jsme se dočkali v roce 2020. „Legion selhává v samotném jádru, ambiciózní možnost hrát za kohokoli ho nakonec sráží do průměru. Doporučit lze hlavně jako virtuální výlet do realisticky zpracovaného Londýna,“ napsal tehdy o hackerské akci v recenzi Pavel Makal.

Filmů a seriálů podle her nás letos čeká hned několik. V srpnu se do kin chystají Borderlands a v prosinci pak Ježek Sonic 3, příští rok na obrazovky zamíří filmový Minecraft či druzí Super Mario Bros. Ještě letos se seriálové adaptace dočkají série Yakuza a Tomb Raider. Během roku 2025 bychom se pak měli dočkat druhé série cenami ověnčeného seriálu The Last of Us, pokračování úspěšného seriálu Fallout, stejně jako další řady postapokalyptické jízdy Twisted Metal a úspěšného animáku Arcane ze světa League of Legends.