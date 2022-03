Adventura A Plague Tale dostane svůj vlastní seriál

23. 3. 2022 11:10 | Novinky | autor: Adam Homola

S herními seriály a filmy se nám poslední dobou roztrhl pytel a vedle těch opravdu velkých a zavedených značek z něj možná trochu překvapivě vypadl i seriál podle A Plague Tale.

Se zprávou přišel francouzský deník Allocine a na Twitteru to následně potvrdil i režisér nového projektu Mathieu Turi. Ten má s horory vlastní zkušenosti, ostatně natočil kraťasy Sons of Chaos a Broken, následně pak filmy Hostile a Meander. Jako asistent režie či režisér druhé jednotky se podílel na filmech jako Hanebný pancharti, G. I. Joe, Sherlock Holmes: Hra stínů, Red 2, Lucy a dalších.

A Plague Tale: Innocence z roku 2019 jsem bohužel nehrál, ale Patrikův verdikt podtržený osmičkou hovoří za vše: „Na tuhle pouť budete vzpomínat pro její hutnou atmosféru, nemilosrdný středověk, krásnou Francii a samozřejmě tisíce hladových krys. Naopak vás nechají chladnými nevynalézavé hádanky, které naštěstí nemají takovou váhu jako silně zastoupený, povedený stealth.“

Vývojáři ze studia Asobo v současné době chystají pokračování s názvem A Plague Tale: Requiem. To ještě konkrétní datum vydání nemá, ale tvůrci cílí na letošní rok, tak snad nebudou odkládat a všechno se stihne.

zdroj: Asobo Studio

A Plague Tale rozhodně není jediným herním seriálem nacházejícím se v nějaké fázi příprav. V dohledné době by měl dorazit třeba Cyberpunk: Edgerunners, The Last of Us s Pedrem Pascalem, zatím nepojmenovaný seriál s Knucklesem (Idris Elba), další Zaklínač a pak další jiný Zaklínač (Blood Origin).

Ve vzduchu spíše vzdálené budoucnosti pak visí otazník nad seriály podle Falloutu, Mass Effectu, Splinter Cellu, Assassin’s Creed a dalších, kterých se snad někdy dočkáme. Tak jako tak bude nejen co hrát, ale i na co koukat, pokud na to někde najdeme čas.