Za odklad Cyberpunku 2077 můžou aktuální konzole. Jsou příliš slabé

29. 10. 2020 17:49 | Novinky | autor: Patrik Hajda

CD Projekt Red před dvěma dny opět odložil datum vydání Cyberpunku 2077 z 19. listopadu na 10. prosinec, i když jsme byli pár dní předtím ujištěni, že už se nic měnit nebude. Jak se ukázalo, o odkladu věděli pouze zaměstnanci na nejvyšších místech, za což poděkujme tomu, že je firma obchodovatelná na burze a podobné informace musejí zůstat v tajnosti do poslední vteřiny.

Tvůrci před dvěma dny upozorňovali na fakt, že Cyberpunk 2077 vyvíjejí najednou na devět různých zařízení a špatně odhadli míru dokončovacích prací, přičemž situace s pandemií jim také zrovna nepomáhá. Nicméně jak se ukázalo v následném rozhovoru s investory, který je celý k přečtení zde (díky Twisted Voxel), hlavními strůjci problémů jsou PlayStation 4 a Xbox One.

Ředitel společnosti Adam Kiciński v rozhovoru přiznal, že hra už je hratelná na počítačích a nové generaci konzolí, ale její chod na současné generaci je problémový. Cyberpunk 2077 označil za next-genový titul, který narazil na boj s velmi starým hardwarem. Pro příště prý pomůže, když se budou autoři soustředit pouze na next-gen, což prý bude platit minimálně pro jejich další projekt.

zdroj: CD Projekt RED

Zároveň poukázal na další pochybení ve vývoji a vyvodil z nich důsledky, aby trochu uklidnil cukající se investory (kterým už také musí docházet trpělivost). Tvůrci příště musejí dělat hratelné buildy mnohem dřív. „U takto velké hry se v pozdních fázích vývoje spojuje až příliš mnoho věcí. Měli jsme mít dřív víc hratelných buildů,“ odpověděl Kiciński jednomu z investorů.

Další z investorů rovněž vyjádřil obavu o multiplayer Cyberpunku 2077, o němž už z dřívějška víme, že jde o samostatný projekt, který dorazí o několik let později. Kiciński to potvrzuje a zdůrazňuje, že multiplayer s odkladem nijak nesouvisí. „Ve skutečnosti už máme první prototypy, které necháme běžet po čas celé produkce,“ dodává.

Z investorské konference vyplývá, že aktuální generace konzolí (tím spíš původní PlayStation 4 a Xbox One bez přídomku Pro a X) bude tím nejhorším možným způsobem, jak si zahrát Cyberpunk 2077. Není to sice nic, co bychom nečekali, ale když už jejich omezený hardware vyloženě způsobuje průtahy ve vydání hotové hry, je to důvod k obavám. Doufejme, že se mezigenerační podstata titulu příliš nepodepíše na kvalitě next-genové a počítačové verze.