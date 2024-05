YouTube rozšiřuje herní program Playables pro všechny uživatele

29. 5. 2024 11:14 | Novinky | autor: Adam Homola

Google si s těmi hrami nedá pokoj. Nejdřív provozuje a následně zavře technicky skvělou Stadii a teď přidává hry přímo na YouTube. Právě YouTube teď totiž spustil svůj herní program Playables pro všechny uživatele a rozšířil tak původní nabídku nad rámec předplatitelů YouTube Premium.

Program, který obsahuje více než 75 her, je nyní přístupný na mobilních i počítačových platformách. Playables najdete v postranním panelu na webových stránkách YouTube nebo v aplikacích pro Android a iOS. Pokud to tam náhodou ještě nevidíte, stačí chvíli počkat, Google hry uvolňuje všem uživatelům postupně.

Program Playables zahrnuje řadu her, jako jsou šachy, křížovky a oblíbené mobilní tituly, například Angry Birds Showdown!, Trivia Crack a Cut the Rope. Hráči si mohou ukládat svůj postup a nechybí ani skórování vašeho výkonu.

YouTube se začal věnovat hrám již v loňském roce, kdy byly v omezené míře zpřístupněny předplatitelům služby Premium. Počáteční fáze, která skončila v březnu, nabídla méně her, ale připravila půdu pro toto aktuální rozšíření her všem uživatelům.

Playables jdou ruku v ruce s trendy ostatních neherních entit, které najednou vstupují do her, nebo svoji herní nabídku rozšiřují. Viz například The New York Times, LinkedIn, nebo třeba Netflix. YouTube, na rozdíl třeba od LinkedInu, nejspíš nemá problém uživatele přilákat a udržet, ale proč ty statistiky ještě trochu nenačechrat, že ano. A čím mohou lidé trávit spoustu času? No přece hraním her…