Wreckfest na PS5 vypadá skvěle, v PS Plus má měsíční exkluzivitu

30. 4. 2021 13:34 | Novinky | autor: Pavel Makal

Jednou z her, na které se mohou těšit předplatitelé služby PlayStation Plus v rámci květnové nabídky, je i destrukční derby jménem Wreckfest. To navíc přichází do předplatného celkem kuriózním způsobem.

Majitelé předplatného totiž dostanou verzi pro PlayStation 5, která se začne prodávat až od 1. června. Mohou se tedy radovat ze skoro měsíční exkluzivity. Tuto informaci potvrdil magazínu GameSpot mluvčí vydavatelství THQ Nordic.

Titul, který původně vyšel na minulé generaci konzolí, se na PlayStationu 5 dočká řady vylepšení. Kromě obligátního 4K a 60 FPS budou vylepšeny částicové a světelné efekty, stínování, přibydou nové vizuální efekty skvrn po pneumatikách a podobně.

Pokud si PlayStation Plus nepředplácíte, můžete si od 1. června Wreckfest zakoupit za necelých 40 dolarů. Majitelé PS4 verze bohužel nedostanou upgrade zdarma, ale musejí za něj v případě zájmu zaplatit 10 dolarů. Zároveň se nabídka nevztahuje na předplatitele PS Plus z minulé generace, ti musejí vzít zavděk pouze Battlefieldem V a Stranded Deep.