World of Tanks hlásí počátek nové sezóny a battle royale event

19. 9. 2020 11:18 | Novinky | autor: Pavel Makal

World of Tanks aktuálně ohlašuje dvě velké události. Tou první je start již třetí sezóny Battle Passu, v níž budou debutovat dvě nová vozidla a dva kousky trofejního vybavení. Došlo také k úpravě mechanismů odměn tak, aby si hráči mohli vybrat přesně to, co opravdu chtějí. Pokud se vám podaří dokončit všechny fáze Battle Passu, budete odměněni novým tankistou a dalšími bonusy. Další sezóna potrvá až do 7. prosince.

zdroj: Wargaming

Kromě toho si od 21. září budete moci zahrát novou epizodu Battle Royale Steel Hunter, v říjnu a listopadu pak přijdou další. V režimu Steel Hunter proti sobě bude stát 20 osamělých tankistů, případně deset posádek. V rámci hry se budete snažit získat kořist, která je různě poschovávaná na mapě, kromě protivníků si ale musíte dávat pozor i na to, abyste se neocitli v takzvané Danger Zone, která s vaším obrněncem udělá krátký proces. Event se bude odehrávat na zbrusu nové mapě Arzagir 4.04.

zdroj: Wargaming