What Comes After hledá odpověď na otázku, co se stane po smrti

11. 11. 2020 7:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

O tom, co se stane po našem odchodu z tohoto světa, uvažovala už celá řádka her. Někdy vtipně, jako třeba Grim Fandango, jindy relativně děsivě, to v případě Dante's Inferno, v nedávné minulosti pak dojemně ve Spiritfarerovi.

Otázku, co přijde potom, si klade i nová hra What Comes After, která je od 5. listopadu k dispozici na Steamu a platformě Itch.io. V hlavní roli se představí hrdinka Vivi, která má problém se sebevědomím a pochybnostmi o tom, zda vůbec hraje nějak důležitou roli v životech svých blízkých. No a náhodou naskočí na speciální vlak, který převáží duše do říše mrtvých.

Obsahem hry jsou rozhovory s jednotlivými zesnulými, kteří Vivi vyprávějí svůj životní příběh s jeho světlými i stinnými stránkami. Některé příběhy zahřejí u srdce, jiné, týkající se výčitek a promarněných šancí, mají hráče inspirovat k přemýšlení a samotnou Vivi přesvědčit o vlastní hodnotě.

Autoři ze studia Rolling Glory mají za sebou titul Coffee Talk, který se taktéž specializuje na rozhovory, tentokrát s různými mýtickými bytostmi. What Comes After si můžete pořídit za něco málo přes 3 eura.