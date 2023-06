Warzone Caldera v září končí. Zahrajete si jenom dvojku

Populární free to play battle royale v rámci série Call of Duty momentálně běží ve dvou iteracích: Původní Warzone Caldera a modernizovaný Warzone 2.0. Activision Blizzard ale praotce moderní války 21. září vypne a bude se dále soustředit jen na pokračování z loňského listopadu. Hráči přijdou o veškerou progresi a zakoupené předměty (respektive ty půjdou využívat jen v multiplayeru dílů Modern Warfare, Black Ops Cold War a Vanguard).

As #Warzone moves ahead with exciting new experiences to come, Warzone Caldera will shut down on Sept 21.



All Caldera gameplay, player progression, inventories and online services will expire on that date. Learn more https://t.co/BmN8sEOlZ7 pic.twitter.com/MH83AkeHUl